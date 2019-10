Lamezia Terme: la Costituente per il Bene Comune ha incontrato il candidato a sindaco Mascaro

Lo scorso sabato, 26 ottobre, "La Costituente per il Bene Comune" ha incontrato l'Avv. Paolo Mascaro, candidato a Sindaco per le prossime elezioni amministrative di Lamezia Terme.

L'Avv. Antonio Mazza, nella veste di coordinatore della Costituente, ha presentato l'iniziativa avviata da professionisti e cittadini che hanno deciso di impegnarsi volontariamente in tavoli tecnici volti a dare spazio a competenze e progettualità.

L'Avv. Mascaro ha salutato con estremo piacere questa nuova iniziativa di cittadinanza attiva, registrandone la sintonia con la propria idea di impostazione dell'amministrazione della città, anch'essa strutturata in tavoli tecnici, che offrano competenze e soluzioni alla non facile azione di governo della città. L'auspicio comune, dei partecipanti all'incontro, è stato quello di una valorizzazione attenta d'ogni attività partecipativa della cittadinanza, che non si esaurisca in consulti ininfluenti, ma rappresenti un esempio virtuoso di relazione tra le istituzioni e la comunità sociale. Questo incontro è l'ennesima dimostrazione di come sul tavolo della Costituente per il Bene Comune, giunga meramente ma autenticamente, la volontà di un lavoro di squadra che, attraverso la sinergia di politici, tecnici e cittadini, guarda al dialogo come primo momento di edificazione di una città. Un percorso dunque, che possa contribuire a trasformare le tante criticità in opportunità di crescita per l'intero territorio.