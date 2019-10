Incendio in appartamento disabitato a Lamezia Terme: non escluso il dolo

Un incendio e' divampato stamani in un appartamento disabitato a Lamezia Terme. Le fiamme hanno interessato i locali situati a piano strada di una abitazione strutturata su tre livelli. All'interno dei locali, utilizzati come deposito di vecchia mobilia, suppellettili e materiali vetusti andati completamente distrutti dal rogo. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme che hanno spento il rogo evitando che si propagasse ai piani superiori. Disagi sono stati vissuti dagli abitanti delle abitazioni limitrofe a causa del denso fumo sprigionato dalle fiamme. Sono in corso le indagini per stabilire l'origine dell'incendio e non e' esclusa la matrice dolosa. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Dettagli Creato Domenica, 27 Ottobre 2019 17:34