Catanzaro: nuovamente potabile l'acqua nella zona di Santo Janni

L'acqua è nuovamente potabile anche a Santo Janni. In seguito alle nuove analisi eseguite dall'unità operativa Igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Asp, è stato verificato il rientro nei parametri previsti dalla legge. Il Comune ha pertanto predisposto la revoca dell'ordinanza di limitazione dell'acqua per il consumo umano diramata giovedì. Le utenze interessate dall'ordinanza erano quelle di vie Fiume Tacina, Lago Cecita, Fiume Ancinale, Saul Greco, Costa Leone Nobile, Fiume Savuto, e in via Fiume Busento fino all'incrocio con contrada Guglia.

Dettagli Creato Domenica, 27 Ottobre 2019 11:37