Guarascio incontra gli olivicoltori del lametino: “Serve maggiore tutela, punteremo ad assessorato all’agricoltura”

Il candidato a sindaco Eugenio Guarascio, nel pomeriggio di ieri, attraversando gli uliveti del lametino col presidente della A.p.ol.c. di Lamezia Terme, Antonio Campisano, ha incontrato alcuni produttori olivicoli e visitato le loro realtà aziendali.

I produttori, in piena campagna olearia, hanno manifestato al candidato Guarascio le difficoltà nella commercializzazione dell'olio extra vergine d'oliva calabrese che, seppur di riconosciuto ed esclusivo pregio si scontra con i prezzi bassi degli oli importati da altri paesi europei o del Nord Africa.

Il candidato a sindaco Eugenio Guarascio, raccolte le istanze e ascoltate le problematiche emergenti in un in territorio ad alta vocazione agricola ha ribadito: "Sarò parte attiva nel sostenere la politica di valorizzazione dei prodotti del territorio lametino, agevolando la commercializzazione innanzitutto a km zero dei prodotti nostrani e poi la distribuzione oltre confine, innovando i canali di comunicazione e di vendita in quella che è ormai un'economia circolare".

Il candidato Guarascio ha infine aggiunto: "Lavoreremo per costituire anche un assessorato all'agricoltura, poiché ritengo necessario mantenere vivo il legame con le associazioni di categoria nell'ambito dell'ampio comparto agricolo, settore maturo e spesso trascurato da cui rilanciare parte dell'economia della città".