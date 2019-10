Sicurezza a Lamezia Terme, l'impegno del candidato a sindaco Eugenio Guarascio nell'incontro con il segretario nazionale della Federazione sindacale polizia

Il tema sicurezza a Lamezia Terme è stato affrontato nel corso di un incontro tra il candidato a sindaco, Eugenio Guarascio e Giuseppe Brugnano, segretario nazionale della Federazione sindacale polizia (Fsp) il quale ha esposto a Guarascio alcune delle problematiche più impellenti che riguardano il territorio lametino, sollecitando l'impegno concreto nel sostenere le battaglie portate avanti dal sindacato di categoria. In particolare, Brugnano, ha illustrato "il forte malessere da parte del personale che opera nel commissariato cittadino per la mancanza di organico, denunciato da molto tempo e verso il quale il governo nazionale dovrebbe dare delle risposte che tardano ad arrivare". Importante per Brugnano, il contributo che potrebbe dare il prossimo sindaco di Lamezia per chiedere al ministero dell''Interno "un aumento di organico, di risorse, di strumenti e di uomini e un impegno concreto a favore della Polizia di Stato di Lamezia Terme". Dal canto suo, il candidato a sindaco Eugenio Guarascio ha ringraziato l'esponente sindacale sostenendo con forza che "quanto previsto nel programma elettorale, risponde pienamente alle sollecitazioni ascoltate e al tema della legalità. Le nostre liste - ha sottolineato Guarascio - sono composte da candidati liberi, siamo una squadra che non ha vincoli di alcuna natura e il tema della sicurezza dei cittadini lametini è al primo punto, perché non si può vivere in una città dove alcuni intendono prevaricare sulla maggioranza. Chi ha in testa questi atteggiamenti, sarà combattuto con tutta la nostra forza e tutto il nostro impegno". Guarascio ha garantito impegno anche in direzione del potenziamento della videosorveglianza e il suo quotidiano confronto con le forze dell'ordine, la questura, la prefettura e la procura.

