Lamezia Terme (Cz), prosegue il lavoro elettorale del candidato Pegna

Prosegue il lavoro elettorale del candidato a sindaco Ruggero Pegna in vista della consultazione del 10 novembre. Domani, sabato 26 ottobre, due appuntamenti: alle ore 17.30 incontro con tutti i candidati delle tre liste a sostegno (Forza Italia, Fratelli d'Italia e Udc) presso la sede elettorale di corso Nicotera (vicino stazione Nicastro) e alle ore 19.30 comizio sull'isola pedonale di corso Nicotera.

"Avverto – afferma Pegna – molta stima e molta simpatia. La città comincia a comprendere che la mia candidatura è la vera novità di queste elezioni. Una candidatura che non corrisponde ad una specifica appartenenza partitica, a nessun potentato affaristico o a personaggi che negli anni hanno gestito la politica lametina come tutti sanno e che, in questa occasione, sono ampiamente presenti nelle liste a sostegno di altri candidati a sindaco. Credo di rappresentare il vero rinnovamento di partiti che, finalmente, possono guardare al futuro di Lamezia in modo nuovo, con liste soprattutto di giovani, di cui la maggior parte alla prima esperienza. Io stesso, con la mia immagine sovracittadina, la mia assoluta libertà di pensiero, i miei principi e valori cattolici del tutto trasversali, la mia mentalità, porterò un enorme bagaglio di esperienze basate sulla realizzazione di grandi progetti in cui le competenze, la capacità, l'efficienza, l'organizzazione, la creatività, i connotati umani e culturali, sono la garanzia della realizzazione dei tanti progetti del ricco programma con cui intendo rivoluzionare Lamezia Terme, ridandole la nomalità e il ruolo che merita di grande e strategica Città del Sud".