Alliance Française Catanzaro, consegnati i diplomi Delf per la conoscenza della lingua francese

Continua con successo l'attività dell'Alliance Française di Catanzaro, presieduta dalla prof.ssa Fernanda Tassoni, volta alla promozione della lingua e della cultura francese.

Al Teatro Comunale di Catanzaro si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi Delf per la conoscenza della lingua francese.

Un'intenso programma quello realizzato dall'Alliance, con il coinvolgimento di tantissimi istituti e studenti.

Durante lo scorso anno scolastico, i tutor dell'Alliance hanno formato alcuni alunni, già in possesso della certificazione Delf B1 o B2; in seguito, "i giovani insegnanti", secondo le linee dell'alternanza scuola-lavoro, hanno fatto lezione agli studenti più piccoli che, successivamente, hanno sostenuto le prove scritte e orali.

Alla cerimonia di consegna è intervenuto l'assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Catanzaro, Nuccia Carrozza, che ha espresso grande apprezzamento per l'attività svolta dall'Alliance Française sul territorio: "I ragazzi meritano di essere motivati e orientati e questa modalità di apprendimento promossa dall'associazione diretta da Fernanda Tassoni sta dando notevoli frutti".

"Imparare una lingua – ha affermato la presidente Tassoni - è un investimento importante e il francese permette ai nostri ragazzi di andare lontano, dando loro una marcia in più per farsi strada nel mondo del lavoro. Abbiamo creato una bella sinergia con le scuole, i ragazzi sono entusiasti e di questo dobbiamo ringraziare la collaborazione dimostrata dai dirigenti scolastici, professori e dalle famiglie che sostengono i propri figli. L'Alliance di Catanzaro sta realizzando tante iniziative per diffondere la meravigliosa cultura francese. Il prossimo appuntamento, ad esempio, sarà il 22 novembre, al "Piccolo" del Politema, dove terremo un incontro con la scrittrice Yvonne Fracassetti su "Camus figlio del Mediterraneo".

Oltre a consegnare i diplomi, sono stati premiati gli studenti che hanno ottenuto durante i corsi i punteggi più alti:Chiara Cuda, Raffaellla Falco, Emanuele Fiume, Giuseppe Morelli, Salvatore Giuseppe Pandolfo – delf prim – e Letizia Muraca, Maria Anna Tucci e Giovanna Vescio – delf scolaire – dell'I.C. Perri-Pitagora di Lamezia; Paola Luigina Cefalà e Maria Grazia Nastasi – delf scolaire dell'I.C. Arido Don Bosco di Lamezia; Vincenza Massara, Maria Francesca Matarazzo e Chiara Fimiani del Liceo Campanella di Lamezia; Valeria Rosy Ranieri e Sofia Vergata dell'I.C. Casalinuovo di Catanzaro; Federca Ferraiuolo dell'I.C. Davoli di Davoli Marina; Alessandro Iiritano, Noemi Nania e Anna Lidia Ripoli dell'I.S. De Nobili di Catanzaro; Maria Gatto dell'I.S. Don Milani di Catanzaro; Camilla Latelli dell'I.C. Manzoni di Lamezia; Marella Ceravolo, Beatrice Chiaravallotti, Giorgia Mamone con punteggio di 100/100 e Michela Scarpino dell'I.C Vivaldi di Catanzaro; Nicola De Nardo e Eleonora Forelli de Liceo Capialbi di Vibo; Serena Notaro e Angelica Ventura dell'I.T.C. De Fazio di Lamezia; Mattia Focaccio con punteggio 100/100, Alice Ombrella, Erika Paparo e Angela Romeo dell'I.S. Fermi di Catanzaro; Karol De Filippo e Sara Antonietta Lococo dell'I.C. Garibaldi-Bucarelli di Vibo; Elisabetta Fodaro e Luigi Riccio dell'I.C. Girifalco-Cortale; Anna Paola Borelli, Sara Iiritano e Ilaria Macrina dell'I.C. Mario Squillace di Montepaone.