Catanzaro, presentato il Dossier Statistico Immigrazione 2019

Stamattina presso la Sala delle Culture della provincia di Catanzaro si è svolta la prima presentazione del Dossier Statistico Immigrazione 2019 che giunge alla sua 29esima edizione, in contemporanea in tutte le Regioni e Province Autonome.

Il Dossier è stato realizzato dal Centro Studi e Ricerche IDOS, in partenariato con Confronti e con il sostegno dell'Otto per mille della Chiesa Valdese - Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, Quest'anno ha contribuito al volume anche il Centro di ricerca Laboratorio di storia giuridica ed economica del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell'Università Magna Graecia di Catanzaro.

Il Convegno è stato moderato dalla dott.ssa Donatella Soluri, che è Presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Catanzaro.

A presentare i dati del Dossier è stata la dott.ssa Roberta Saladino (Dottore di ricerca in "Storia Economica, Demografia, Istituzioni e Società nei Paesi del Mediterraneo", referente del Centro Studi e Ricerche IDOS in Calabria e autrice del capitolo "Calabria. Rapporto Immigrazione 2019"), che ha introdotto i dati nazionali, evidenziando che la popolazione straniera al 31 dicembre 2018 residente in Italia è pari a più di 5 milioni e 100mila abitanti, ampiamente superata la soglia dei 5milioni da circa 4 anni (tra il 2014 e il 2015), rispetto all'anno precedente si ha un incremento dell'incidenza pari a più 0,2%, rappresentando oggi l'8,7%.

L'analisi per macroaree conferma che più del 50% della popolazione stabile in Italia risiede nel Nord, mentre il 17% risiede nel Sud, ma c'è da dire che nell'arco degli ultimi anni l'incidenza della distribuzione per macroaree sta mutando, nel senso che al 31 dicembre 2013 il Nord deteneva il 60% della popolazione straniera residente mentre il Sud solo il 14%. Sarà interessante seguire ciò nei prossimi anni.

Anche per quest'anno si collocano nelle prime tre regioni a maggior numero di residenti stranieri la Lombardia, il Lazio e l'Emilia Romagna (il podio da quando curo il Dossier è immutato dal 2013).

Un altro dato demografico che emerge dall'analisi illustrata dalla dott.ssa Roberta Saladino, è che in Calabria la femminilizzazione del fenomeno dal 2016 in poi si è arrestata, l'incidenza delle donne sul totale è pari infatti oggi al 48,30%. Mentre a livello nazionale si registra ancora un incidenza maggiore delle donne sul totale della popolazione straniera (51,7% al 31 dicembre 2018), c'è da dire che più della metà delle regioni fanno registrare un incidenza alta delle donne (16 in tutte, nel podio troviamo la Valle D'Aosta con un incidenza del 55,64%, a seguire Umbria e Marche rispettivamente 55,47% e 54,21%).

La struttura per età della popolazione straniera è sostanzialmente giovane, gli over 65enni costituiscono soltanto il 3,4% della popolazione totale, la classe di età più rappresentativa è quella 30-44 (35,2%), che fa registrare tra il 2017 e il 2018 il maggior incremento (+ 15mila) in Calabria, contribuendo ad incrementare la popolazione in età attiva operante in regione.

I residenti stranieri in Calabria sono originari da più di 150 diversi paesi del mondo. Per più della metà (61mila) sono cittadini di un paese europeo (il 43,6% sono comunitari), seguono gli africani (28.640), gli asiatici (19.442) e gli americani con poco più di 3mila persone. Quanto alle nazionalità più numerose, il panorama regionale appare segnato dal forte protagonismo della presenza romena (31,7%, 35.851 persone). Seguono i marocchini, presenza tra quelle di più antico insediamento in Calabria, pari oggi a 15.414 (+ 637 persone rispetto al 2017), al terzo e al quarto posto troviamo le comunità dei bulgari (6.904) e degli ucraini (6.471), mentre al quinto posto si collocano gli indiani (4.810).

Dopo l'analisi sociodemografica della dott.ssa Roberta Saladino, è intervenuto il dott.re Jens Hansen, referente della Chiesa Valdese in Calabria, che ha illustrato come i corridoi umanitari, aperti nel 2016, continuano ad essere la via più rapida e accessibile per l'accoglienza in Italia di richiedenti asilo concentrati in Libano e in Etiopia. Ha spiegato che il progetto risale al dicembre 2015, quando la Farnesina rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, dell'Interno, della Federazione delle chiese evangeliche in Italia (Fcei), dell'Unione delle chiese valdesi e metodiste e della Comunità di Sant'Egidio firmarono il primo Protocollo per l'accesso in Italia di 1.000 profughi provenienti da Libano, Marocco ed Etiopia. Nel 2018, esaurita la prima quota di 1.00 arrivi in assoluta prevalenza dal Libano, il Protocollo è stato rinnovato per una quota analoga e ad oggi sono circa 1,700 i richiedenti asilo arrivati attraverso questo specifico canale ha spiegato il dott.re Jens Hansen.

Sono poi seguiti due interventi dell'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, il primo sulla tutela della libertà di culto nel sistema di accoglienza in Italia da parte del Dottore di Ricerca Stefano Montesano, il secondo è stato sul Diritto, religione e interculturalità fatto dal Dottore di Ricerca Luigi Mariano Guzzo.

A parlare dei flussi migratori in arrivo via mare in Calabria è stato il Tenente Colonnello Alberto Catone, Responsabile del R.O.A. di VV della Guardia di Finanza.

Il Convegno è stato concluso dal Professore Gaetano Mancuso e da 4 studentesse dell'I.T.E. "Grimaldi - Pacioli", che hanno presentato "La V Edizione del Catanzaro Legal Economy - Immigrazione e fuga di cervelli", ed hanno parlato anche della loro specifica esperienza di giovanissime immigrate, in quanto giunte in Calabria con i rispettivi genitori dalla Cina, dal Marocco, dall'Albania e dalle Filippine. Tutte e quattro le studentesse hanno evidenziato come il sistema scolastico le ha aiutate ad integrarsi meglio nella società.