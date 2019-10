Catanzaro, Brugnano (Fsp): "Riconoscere il lavoro dei poliziotti della Squadra Volanti”

"Il tempestivo e strutturato intervento degli Operatori della Squadra Volanti sull'ennesimo episodio di criminalità che affligge la città, ha dato ancora una volta dimostrazione della professionalità dei poliziotti della Questura di Catanzaro che ogni giorno in maniera silenziosa, costante e determinata, difendono la società civile". Lo afferma Giuseppe Brugnano, Segretario Nazionale del Sindacato di Polizia Fsp – la Federazione Sindacale di Polizia – nel commentare gli ultimi arresti di cittadini di etnia rom da parte di una pattuglia della Volante in piena notte nel centro cittadino.

"Poliziotti che difendono – continua Brugnano - la società civile dagli 'attacchi' sconsiderati ed incontrollati di una criminalità che si è insinuata nel tessuto di questa città avendo come unico contrasto l'attività delle Forze di Polizia e della Magistratura, con la collaborazione a volte della cittadinanza, come è avvenuto in tale circostanza, ma non sostenuta da politiche di prevenzione che dovrebbero essere messe in atto, come ha ricordato proprio ieri il Procuratore Gratteri, da altri Enti. Ecco perché oggi – conclude il Segretario Nazionale del Sindacato di Polizia Fsp - chiediamo con forza alla nostra Amministrazione di riconoscere il lavoro dei poliziotti della Squadra Volanti così come merita di essere valorizzato con proposte premiali".