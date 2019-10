Lobello: “Catanzaro e Villa Margherita set televisivo internazionale per un programma polacco di viaggi e cucina”

"Catanzaro e Villa Margherita sono state location delle riprese del programma sui viaggi e la cucina "Questo è Borowicz" realizzato dalla televisione polacca TVP2. Una vetrina internazionale per il Capoluogo e il suo centro storico che potranno godere di grande visibilità grazie ad un format, condotto da un popolare cuoco polacco, che registra una media di oltre due milioni di spettatori". Ne dà notizia l'assessore al turismo, Alessandra Lobello nell'evidenziare che "grazie all'interlocuzione portata avanti dall'ufficio stampa e dal settore turismo, è stato possibile in tempi brevi garantire l'accoglienza e l'organizzazione logistica per la troupe televisiva che ha registrato in Villa Margherita la preparazione di un piatto con prodotti tipici del nostro territorio. La produzione, che nelle scorse edizioni ha interessato diversi Paesi, ha scelto di fare tappa nel Sud Italia a Catanzaro risalendo dalla Sicilia prima di concludere il calendario di riprese in Campania. Le puntate andranno in onda entro la fine dell'anno – conclude l'assessore - e offriranno l'occasione per veicolare l'immagine e le tradizioni del nostro territorio ad una vastissima platea, un biglietto da visita importante anche dal punto di vista della promozione turistica e mediatica".

Dettagli Creato Giovedì, 24 Ottobre 2019 12:21