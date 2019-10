Lamezia, inaugurata targa dedicata al vescovo emerito Rimedio alla Casa del Sacerdote

Il candidato a sindaco Eugenio Guarascio ha partecipato stamane all'inaugurazione di una targa marmorea posta alla Casa del sacerdote dedicata al Vescovo emerito, monsignor Vincenzo Rimedio ideatore della struttura e a madre Marina Mandrino che ha collaborato con concreta generosità alla realizzazione della stessa. L'iniziativa – è scritto in un comunicato stampa dell'aspirante sindaco di Lamezia - ha visto la partecipazione di molti parroci e del nuovo Vescovo di Lamezia Terme, monsignor Giuseppe Schillaci che ha benedetto la targa. Il candidato a sindaco, Eugenio Guarascio nel suo saluto ha messo in risalto "l'opera meritevole svolta in città da monsignor Rimedio con un'iniziativa come la Casa del sacerdote che assume una grande valenza sociale. Così come - ha sottolineato Guarascio - questa città ha bisogno di una guida spirituale e morale come monsignor Schillaci verso il quale tutta la comunità lametina ripone grandi speranze per la sua caratura etica e per ciò che saprà infondere a tutti noi al fine di risollevare le sorti della nostra comunità".

