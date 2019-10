Girifalco (Cz), disinfestazione sui libri della biblioteca comunale

Molti libri della biblioteca comunale di Girifalco saranno sottoposti ad interventi di disinfestazione da parte del Cnr di Cosenza. Le operazioni, che saranno svolte in forma assolutamente gratuita, sono state sollecitate dall'assessore alla Cultura Elisabetta Sestito impegnata, da ormai 4 anni, nel processo di riqualificazione della biblioteca comunale. Gli interventi sono stati programmati a seguito del sopralluogo tenutosi lo scorso 3 settembre e possono, ora, essere avviati in quanto sono pervenute all'Ente le scatole acquistate e consone ai dettami per il trasporto previsti dalla Soprintendenza. La disinfestazione sarà effettuata a Cosenza secondo un procedimento definito anossico e finalizzato a liberare i testi dai parassiti della carta e del legno. Si tratta di insetti bibliofagi che verranno, adeguatamente, debellati.

"Questo intervento – ha detto l'assessore Sestito – rientra nel processo più generale di riqualificazione della biblioteca comunale: il tutto al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale del nostro Ente".

"Alla riqualificazione del patrimonio librario ho tenuto sin da subito, perché sono convinta dell'importanza e del grande valore sociale della cultura. Gli amministratori – prosegue l'assessore - non possono costruire miniere, ma possono fornire ai giovani gli strumenti necessari per migliorare il futuro".