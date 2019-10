Lamezia Terme (Cz), il 16 novembre convegno sull’artrite reumatoide

L'artrite reumatoide, patologia che colpisce prevalentemente individui in età compresa tra i 40 e i 50 anni e che, nei casi più gravi può portare anche all'invalidità permanente, sarà al centro di un convegno medico in programma il 16 novembre in un noto hotel di Lamezia Terme.

Organizzato in collaborazione con la RombolàTourism and EventConsulting, il convegnodal titolo "Artrite reumatoide: i farmaci orali nell'attuale pratica clinica", sarà impreziosito dalla presenza di illustri esponenti del settore, a cominciare dal responsabile scientifico dell'evento, Dr F. Ursini, ricercatore presso l'Università di Ferrara.

Ursini coordinerà i lavori del simposio, cui parteciperanno eccellenze mediche, provenienti da tutta la Calabria e anche da altre regioni, strettamente legate al campo della reumatologia.

I lavori si protrarranno per tutto l'arco della giornata, suddivisi in due sessioni.

Nella prima parte, moderata e coordinata dal primario di medicina interna a Lamezia, G. Mancuso e dal Prof. C. Ferri, si parlerà di interventi sulla patologia attraverso farmaci biologici e le più recenti "small molecules". Tra i relatori, oltre al Dottor F. Ursini, i reumatologi P. Gigliotti, G.Varacasia, D. Olivo e M.Caminiti.

Alla esposizione delle evidenze scientifiche, seguirà anche un confronto sui casi clinici reali - moderato da Ursini e Gigliotti - presenti degli esperti in reumatologia: M. L'Andolina, G. Pagano Mariano, R. Pellegrini e V. Raimondo.

La giornata si concluderà con una tavola rotonda, alla presenza di tutte le figure mediche intervenute e un test ECM.

