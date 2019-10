Il sindaco di Sellia e consigliere provinciale, Davide Zicchinella, ha reso noto che il 22 ottobre si terrà nella sede della Provincia la conferenza dei servizi, in merito alla messa in sicurezza del tratto della strada provinciale 25 che da Catanzaro conduce ad Aranise, «per l'acquisizione di tutti i pareri necessari per poter effettuare i lavori di definitiva messa in sicurezza del tratto stradale parallelo all'asta del fiume Alli». L'iter seguito, ha sottolineato il primo cittadino, dovrebbe consentire che «entro l'anno si potrà avviare il bando di gara ed entro la prossima primavera avere l'inizio dei lavori», garantendo comunque l'impegno a vigilare su questi passaggi e sui tempi di intervento. Zicchinella ha sottolineato che «i Comuni di Sellia e Pentone sono interessati perché i lavori previsti ricadranno nel territorio dei nostri comuni. Insieme al sindaco Vincenzo Marino ci siamo già attivati per far pervenire ai progettisti, da parte dei nostri uffici tecnici, i certificati di destinazione urbanistica delle particelle interessate. A tempo di record».

Si tratta di lavori particolarmente attesi, perché garantirebbero un collegamento sicuro tra il capoluogo e la Presila Catanzarese, in un tratto più volte danneggiato dalle alluvioni degli ultimi anni. Il sindaco di Sellia ha aggiunto: «Sono in contatto costante, anche per la mia funzione di consigliere provinciale del territorio, col referente locale dello studio di progettazione dei lavori sulla strada provinciale 25 che mi ha assicurato che non appena saranno acquisiti i pareri – ha concluso Zicchinella - produrranno il progetto esecutivo».