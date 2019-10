Consegnate le certificazioni YLE Cambridge a 100 studenti del "Don Saverio Gatti" di Lamezia

La palestra dell'Istituto comprensivo "Don Saverio Gatti" di Lamezia Terme si è tinta di giallo, viola e verde, i tre colori delle Certificazioni YLE Cambridge, per ospitare la cerimonia che ha visto "laurearsi" circa 100 alunni tra i livelli Starters, Movers e Flyers. Da tre anni l'Istituto organizza corsi pomeridiani di potenziamento della lingua inglese – è scritto in un comunicato stampa dell'IC "Gatti" - seguendo le indicazioni dei testi ufficiali del Cambridge English Assessment e il numero elevato degli alunni certificati nel corso del triennio gli ha consentito di ricevere molte gratificazioni: fin dal primo anno, il Logo come Centro Preparatore Autorizzato agli Esami Cambridge ed ora anche un Attestato di Merito e una Targa. Tali riconoscimenti riempiono di gioia non solo la Dirigente Scolastica, Dottoressa Margherita Primavera, ma tutto il personale che opera nella scuola, docente e non docente, gli alunni e le relative famiglie. Un'emozione particolare, com'è giusto che sia, è stata vissuta dagli allievi certificati e dalle loro insegnanti che hanno speso molto tempo ed energie per arrivare all'obiettivo prefissato... facendo centro! Le votazioni ottenute, infatti, sono state elevate, diversi alunni dei tre livelli hanno meritato 15 scudi, il massimo del punteggio, tutti gli altri poco meno. Le docenti coinvolte in questo importante progetto d'Istituto sono: Francesca Fiore, del plesso di scuola primaria "Manzi" di Lamezia Terme e referente del progetto, Vittoria Saladini del plesso di scuola primaria di Pianopoli, Lucrezia Vescio del plesso di scuola primaria di Feroleto e Romina Mercuri, insegnante incaricata dello scorso anno nella scuola secondaria di primo grado di Lamezia Terme e Feroleto, quest'ultima ha seguito i ragazzi uscenti dal livello MOVERS dei vari plessi di scuola primaria che desideravano "volare" al terzo "step": FLYERS, appunto. Il corso di potenziamento gode del supporto di docenti di madrelingua che formano l'organico dell'unico Centro Autorizzato Cambridge Assessment della provincia di Catanzaro, gestito dalla Società F.I.V.E. di Lamezia Terme; con tale Società, all'inizio di ogni anno scolastico, vengono curati i rapporti per rendere operativi i nuovi corsi, le simulazioni e l'organizzazione degli esami finali.

Il CEM Mister Anthony Caruso – è scritto ancora nel comunicato stampa dell'istituto lametino - è stato sempre presente, con alcuni membri del proprio staff, alle Cerimonie conclusive predisposte dall'Istituto e ogni volta spende parole d'elogio e motivanti nei confronti degli studenti e degli insegnanti preparatori. Quest'anno, in particolare, la soddisfazione è stata più grande in quanto tutti i corsi che portano al livello A2, riconosciuto dal QCER (quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue), sono stati attivati e conclusi egregiamente. La Cerimonia, com'è ormai consuetudine nell'Istituto, si è conclusa "dolcemente". I genitori hanno offerto un meraviglioso buffet di dolci che è stato ben allestito dalla signora Angela Careri, rappresentante della classe quarta del plesso "Manzi" di Lamezia Terme, la quale si è molto impegnata, prima della Cerimonia e durante la stessa, per far vivere un bel momento di festa a tutti i presenti.

La certezza che l'apprendimento delle lingue straniere, dell'inglese in particolare, permetterà di aprire molte porte nel mondo lavorativo sprona l'Istituto Comprensivo "Don Saverio Gatti" a mettere nuovamente in campo il Progetto Cambridge per il corrente anno scolastico.