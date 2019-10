Maker Faire 2019, grazie alla Camera di Commercio le aziende innovative catanzaresi all’evento europeo a Roma

Lo stand dell'Ente camerale è uno spazio a disposizione delle aziende innovative e delle start-up della provincia di Catanzaro che hanno inteso aderire al bando pubblicato nei mesi scorsi. A partecipare, al fianco dell'Ente e della sua azienda speciale, tre aziende innovative: Net4Science, Intendo Srl e Biomimesi srl: «Abbiamo dato un luogo fisico, un contenitore e quindi una vetrina ad alcune realtà imprenditoriali interessanti del nostro territorio - ha detto Daniele Rossi, presidente della CCIAA di Catanzaro -. Si tratta di aziende ad elevato impatto tecnologico e con un approccio profondamente orientato alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative, a testimonianza del fatto che la Calabria è in grado di offrire le condizioni per lo sviluppo di progetti di questo tipo. Essere a Maker Faire, per la Camera di Commercio, è quindi una scelta attraverso cui comunichiamo la nostra concreta apertura e il nostro sostegno al settore dell'innovazione tecnologia».

«Questa fiera - ha aggiunto Francesco Chirillo, presidente di PromoCatanzaro -, offre una grande visibilità alle aziende. Nell'ottica di promuovere il territorio della provincia di Catanzaro, dunque, essere qui oggi ha una valenza strategica determinante. Queste iniziative, come quelle legate al settore della gastronomia e del turismo, sono di fondamentale importanza per la realizzazione delle idee di sviluppo economico della provincia che assieme al presidente Rossi abbiamo condiviso dal quando abbiamo iniziato a lavorare fianco a fianco».

L'area a disposizione della Camera di Commercio di Catanzaro presso la Maker Faire si trova nel Padiglione 7 - Aerospace, EdTech, Science agli stand A18 e A19. La fiera è visitabile fino a domenica 20 ottobre, dalle 10 alle 19, presso il polo Fiera di Roma.

Alcune informazioni sulle imprese innovative presenti allo stand della Camera di Commercio di Catanzaro:

Net4Science è uno spin-off proposto dal gruppo di ricerca di Chimica Farmaceutica del Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università Magna Graecia di Catanzaro. Dal 1996 opera nel processo di sviluppo di composti biologicamente attivi, principalmente mediante tecniche computazionali innovative. N4S fornisce servizi a soggetti pubblici e privati nell'area farmaceutica e nutraceutica a livello nazionale e internazionale (http://www.net4science.com).

Biomimesi srl opera nella ricerca e sviluppo di biotecnologie innovative ad alto valore tecnologico e impatto sociale, applicabili nei vari ambiti conosciuti con particolare attenzione al settore dell'energy harvesting (processo di cattura/produzione e accumulo dell'energia proveniente da fonti alternative o rinnovabili non convenzionali). Realizza soluzioni innovative atte a rivoluzionare la natura, lo stoccaggio e la gestione delle fonti energetiche (https://www.biomimesi.eu).

Intendo srl /TLC web progetta e realizza servizi Internet innovativi attraverso l'adozione di avanzate tecnologie ICT e digitali. Tutti i progetti Intendo sono basati su infrastrutture proprietarie, knowhow interno e rapporti diretti con partner internazionali, università e centri di ricerca (http://www.intendo.it).