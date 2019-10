La campagna nazionale "Nonno Ascoltami!" fa tappa a Catanzaro, Concolino: “Esempio positivo di integrazione socio-sanitaria”

Il tour di "Nonno Ascoltami! - L'Ospedale in piazza", la campagna di controlli gratuiti dell'udito, promossa dall'omonima onlus, approda a Catanzaro. L'evento nazionale si svolgerà in Piazza Prefettura, dalle ore 10 alle 19, e per il decimo anno consecutivo porta il tema della prevenzione dei disturbi uditivi in tutto il territorio. I dettagli dell'iniziativa sono stati presentati a Palazzo de Nobili alla presenza dell'assessore alle politiche sociali Lea Concolino, la quale ha ringraziato "i promotori per aver scelto Catanzaro e aver voluto portare questa importante esperienza in piazza a stretto contatto con la cittadinanza. E' un esempio positivo di integrazione socio-sanitaria che l'amministrazione intende consolidare per dare risposte concrete ai bisogni della comunità". Alla conferenza stampa sono intervenuti anche Domenico Destito, direttore del reparto di Otorinolaringoiatria e Dipartimento Neuroscienze dell'Azienda ospedaliera "Pugliese Ciaccio", Luigi Bonanno in rappresentanza di "Nonno Ascoltami! - Udito Italia Onlus" e il partner tecnico Francesco Leuzzi.

Negli ultimi anni i dati sulla diffusione dei disturbi uditivi hanno raggiunto proporzioni allarmanti. In Italia oltre 7 milioni di persone hanno un disturbo uditivo (1 su 3 degli over 65); il 47% non ha mai effettuato un controllo uditivo; 24 miliardi di euro è il costo della perdita uditiva non trattata. C'è però un risvolto positivo: il 50% dei casi di ipoacusia potrebbe essere evitato con un'adeguata informazione ed educazione sanitaria permettendo ai cittadini di conoscere un disturbo grave, ma allo stesso tempo superabile. E' sconsigliabile, infatti, ricorrere a soluzioni improvvisate o peggio al fai-da te, i soli specialisti sono davvero in grado di individuare la causa della perdita uditiva e stabilire la soluzione più efficace. La campagna nazionale ha coinvolto gli ospedali di 36 città in 16 regioni, con medici specialisti e tecnici dell'udito che anche a Catanzaro, per un'intera giornata, saranno a disposizione dei cittadini per effettuare controlli gratuiti dell'udito. L'iniziativa è patrocinata dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero della Salute ed è realizzato con il supporto dell'Oms.