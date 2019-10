Catanzaro, il 22 ottobre incontro con la Banca d’Italia sul tema “Le statistiche per l'analisi dell'economia”

"Incontri con la Banca d'Italia" è un'iniziativa dedicata ai cittadini, che mira a far conoscere meglio i compiti e le funzioni della banca centrale italiana, anche in riferimento a temi economici di attualità.

Il prossimo incontro avrà luogo, sempre a Catanzaro, il 22 ottobre e l'argomento trattato sarà "Le statistiche per l'analisi dell'economia". Le statistiche aiutano a orientarci e a comprendere il mondo intorno a noi, le interdipendenze tra settori e tra paesi e sono la base per svolgere analisi dell'economia nazionale e internazionale e, in ultima istanza, per prendere decisioni migliori nell'interesse della collettività.

L'obiettivo specifico dell'incontro del 22 ottobre è di presentare alcune attività condotte nell'ambito dello svolgimento dei compiti istituzionali della banca centrale italiana e di alimentare un confronto sull'utilità delle statistiche per la ricerca economica al fine di migliorare la comprensione delle dinamiche del paese.

I relatori saranno Angela Barbaro (Capo della Divisione Comunicazione, Servizio Segreteria particolare del Direttorio e Comunicazione della Banca d'Italia), Francesco Ranieri (Giornalista della Gazzetta del Sud), Laura Mellone (Servizio rilevazioni ed elaborazioni statistiche, Banca d'Italia) e Francesco Aiello (Prof. Ordinario di Politica Economica dell'UniCal e Fondatore di OpenCalabria).

