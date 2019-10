Le preoccupazioni relative alla sede annuale degli esami di abilitazione alla professione di avvocato saranno al centro di un incontro fra il sindaco e presidente della Provincia, Sergio Abramo, e il presidente della Corte d'Appello di Catanzaro, Domenico Introcaso. Sarà presente una delegazione dell'Ordine provinciale degli Avvocati guidato da Antonello Talerico.

"Ribadirò al presidente Introcaso la piena disponibilità, da parte dell'amministrazione provinciale, di garantire, come ogni anno, i locali del liceo Fermi, nel quartiere Lido, che si sono sempre dimostrati adeguati a ospitare queste selezioni", ha sottolineato Abramo, che ha anche evidenziato come "la Provincia si farà carico di eventuali spese di pulizia della scuola al termine delle prove".

"L'intento e l'assoluta volontà delle due amministrazioni è che l'esame per avvocati rimanga a Catanzaro, città che, in quanto sede di Corte d'Appello, è il luogo più naturale per queste importanti prove di abilitazione".