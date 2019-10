Lamezia Terme (Cz), sabato l’evento informativo “Lavoro e Sclerosi multipla”

Il 19 ottobre 2019 alle 16:45, presso la Sezione Provinciale AISM in via Basilio Sposato a Lamezia Terme, si terrà l'evento informativo "Lavoro e Sclerosi multipla" per affrontare insieme alle persone con sm il tema del lavoro, dalla ricerca alle pratiche annesse. Molto spesso le persone con sm hanno problemi a riguardo perché non sanno come muoversi al meglio. Discuteranno con i presenti l'Avvocato Gianluca Calfa della rete Aism che affronterà il tema "Ho la sm: quali sono i miei diritti?" mentre entrerà nel dettaglio delle categorie protette l'Avvocato Caruso Manuela, Consulente del lavoro. Entrerà nello specifico della legge 68/1999 che ha come finalità promuovere l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro, Santo Biondo, Segretario Generale UIL Calabria che la spiegherà in maniera dettagliata. Nicola Mastroianni Unit Manager Randstad Italia – Agenzia per il lavoro spiegherà poi come scrivere un curriculum efficace.

Dopo le consuete domande agli esperti, si passerà ai laboratori pratici: il primo verterà intorno alla compilazione di un curriculum e alla simulazione di un colloquio, il secondo riguarderà le leggi e i passaggi burocratici. «Questo incontro informativo – ha spiegato Angela Gaetano Presidente Sezione AISM Catanzaro - non vuole restare fine a se stesso, lo abbiamo pensato in questa formula che prevede dopo la parte teorica anche una pratica di laboratorio, perché così strutturato potrà dare meglio risposte concrete ai bisogni delle persone con sm».