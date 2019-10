Catanzaro: Abramo incontra il nuovo responsabile della struttura territoriale Calabria di Anas, Francesco Caporaso

Prosegue la sinergia fra le amministrazioni comunale e provinciale e l'Anas. Il sindaco e presidente Sergio Abramo ha incontrato, questa mattina, il nuovo responsabile della struttura territoriale Calabria, Francesco Caporaso.

L'incontro, cordiale e produttivo, è servito a delineare il quadro della situazione per gli interventi già avviati, e quelli che verranno avviati in futuro, sia per ciò riguarda le strade di competenza Anas che attraversano il capoluogo, sia quelle del territorio provinciale. "La collaborazione è fondamentale", hanno ribadito Abramo e Caporaso nel corso di questo vero e proprio vertice al quale ha partecipato anche il dirigente del settore Grandi opere del Comune, Giovanni Laganà.

I lavori di manutenzione straordinaria del ponte Morandi, le tangenziali, le arterie e le rotatoria Anas in città e in provincia sono state il fulcro della prima di una serie di riunioni operative. Abramo ha ringraziato Caporaso per la disponibilità dimostrata.