Catanzaro, il 24 ottobre la presentazione del “Dossier Statistico Immigrazione 2019”

Il Centro Studi e Ricerche IDOS, in partenariato con Confronti e con il sostegno dell'Otto per mille della Chiesa Valdese - Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, il 24 ottobre 2019 alle ore 10:30 presenta, a Roma e in contemporanea in tutte le Regioni e Province Autonome, il Dossier Statistico Immigrazione 2019. Quest'anno ha contribuito al volume anche il Centro di ricerca Laboratorio di storia giuridica ed economica del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell'Università Magna Graecia di Catanzaro. In Calabria la presentazione si terrà a Catanzaro, giovedì 24 ottobre, ore 10.30, Sala delle Culture - Provincia Catanzaro, Piazza Luigi Rossi

La presentazione sarà introdotta dalla dott.ssa Roberta Saladino (dottore di ricerca in "Storia Economica, Demografia, Istituzioni e Società nei Paesi del Mediterraneo"), referente del Centro Studi e Ricerche IDOS in Calabria e autrice del capitolo "Calabria. Rapporto Immigrazione 2019", che illustrerà il Dossier 2019 per poi cedere la parola alla dott.ssa Donatella Soluri, Presidentessa della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Catanzaro, che modererà il Convegno.

Ci saranno i saluti istituzionali di: Sergio Abramo, Presidente della Provincia di Catanzaro; Don Piero Puglisi, Direttore Ufficio Migrantes della Diocesi.

Sarà poi proiettato il video di presentazione del Dossier Statistico Immigrazione 2019, cui seguirà la relazione della dott.ssa Roberta Saladino, che illustrerà gli aspetti salienti dell'immigrazione in Italia, per poi soffermarsi sugli aspetti socio-demografici e occupazionali della Regione Calabria.

Subito dopo interverrà Jens Hansen, referente della Chiesa Valdese in Calabria, che affronterà il tema Corridoi umanitari - segno profetico. Seguiranno due interventi dell'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro su La tutela della libertà di culto nel sistema di accoglienza in Italia. Brevi Cenni (Stefano Montesano, dottore di ricerca) e Diritto, religione e interculturalità (Luigi Mariano Guzzo, dottore di ricerca). Il Tenente Colonnello Alberto Catone, Responsabile del R.O.A. di VV della Guardia di Finanza, illustrerà l'attività svolta nel 2018-2019 dal R.O.A. di VV in merito ai flussi migratori in arrivo via mare in Calabria. Il Convegno sarà concluso dal Dirigente Scolastico Maria Levato, dal Professore Gaetano Mancuso e da alcuni studenti dell'I.T.E. "Grimaldi - Pacioli", che presenteranno La V Edizione del Catanzaro Legal Economy - Immigrazione e fuga di cervelli.

Il volume corredato da una scheda di sintesi, verrà distribuito fino ad esaurimento copie.