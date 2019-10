Al Comunale di Catanzaro “Comunhalloween”, un horror tour per la festa del 31 ottobre

Il 31 ottobre presso il Cinema Comunale di Catanzaro si svolgerà "Comunhalloween", un horror tour organizzato dalla Compagnia CineTeatrale del Brigantino. In occasione della festa di Halloween, la compagnia metterà in scena una visita guidata a tema horror: spiriti, criminali, protagonisti delle migliori storie horror prenderanno vita per uno spettacolo innovativo in cui si uniscono teatro fisico, mimo ed effetti speciali.

A conclusione del tour, una escape room da cui i visitatori potranno uscire risolvendo gli enigmi e trovando la chiave. La Compagnia, forte del successo di "Horror Tour", lo spettacolo svoltosi a settembre presso l'Albergo delle Fate di Villaggio Mancuso, ricrea un nuovo percorso con nuovi personaggi e nuove terrorizzanti storie, per uno spettacolo all'insegna dell'innovazione e dell'intrattenimento. I tour si svolgeranno a partire dalle ore 18:00. Per prenotazioni: +39 3283680582. L'ingresso è vietato ai minori di 14 anni. Maggiori informazioni sui canali social della Compagnia.