Catanzaro, intimidazione a Gruppo Raffaele: solidali Fiorita e Costanzo

"L'incendio che ha distrutto un capannone all'esterno del Brico di Squillace Lido è l'ennesimo atto intimidatorio di cui la famiglia Raffaele è stata vittima nel corso degli ultimi messi e da cui emerge uno scenario preoccupante". Lo affermano i consiglieri comunale Nicola Fiorita e Sergio Costanzo.

"In questo momento – proseguono - non possiamo che esprimere la piena solidarietà e vicinanza ad un gruppo imprenditoriale che da anni è una realtà affermata per il territorio, che dà lavoro a tantissime famiglie e che rappresenta un esempio di impegno e professionalità nel settore commerciale. Mentre siamo certi che le forze dell'ordine sapranno fare luce sugli autori dell'atto incendiario, è necessario non far mancare il supporto istituzionale al gruppo Raffaele e lanciare un messaggio significativo: gli imprenditori sani del nostro territorio non devono mollare perché tutta la comunità ne ha bisogno e non può permettersi di perdere dei punti di riferimento insostituibili dal punto di vista economico ed occupazionale".