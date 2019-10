Catanzaro, Carrozza: "Garantita presenza assistente su scuolabus plesso via Forni"

"Voglio rassicurare i genitori dei bambini che frequentano il plesso scolastico di via Forni che nell'immediatezza, già a partire dall'orario di uscita di oggi e per tutto l'anno, sarà garantita la presenza sullo scuolabus dell'assistente accanto all'autista". Lo afferma l'assessore alla pubblica istruzione, Concetta Carrozza.

"Il settore che rappresento – afferma l'assessore – è a lavoro per risolvere la problematica causata dall'impossibilità temporanea dell'unità addetta di prestare il servizio per problemi personali. Dispiace che i disagi arrecati siano sfociati nella protesta di stamani di alcuni genitori del rione Pistoia che hanno bloccato lo scuolabus, ma l'amministrazione non è stata ferma e ha trovato la soluzione, grazie alla collaborazione con il management dell'Amc, assicurando il servizio prestato dall'assistente a bordo per il prosieguo dell'intero anno scolastico".