Giornata del Contemporaneo e Giornata Nazionale delle Famiglie, le iniziative del Museo Marca

La Giornata del Contemporaneo è il grande evento che, dal 2005, AMACI dedica all'arte contemporanea e al suo pubblico. Anche quest'anno il Museo delle Arti di Catanzaro – dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro e diretto da Rocco Guglielmo, presidente dell'omonima Fondazione – ha aderito con convinzione aprendo gratuitamente le proprie porte ad una iniziativa ricca di eventi, mostre, conferenze e laboratori. L'evento merita un'attenzione particolare per l'importante ruolo che negli anni ha dimostrato di svolgere per la promozione della cultura contemporanea.

In occasione della XV Edizione, l'Associazione Culturale DI.CO., che si occupa dei servizi educativi presso il Museo MARCA ha realizzato sabato 12 ottobre una visita guidata, rivolta ai più piccoli, sulla mostra dell'artista Gaetano Zampogna dal titolo "Nel Corpo dell'arte", a cura di Teodolinda Coltellaro e Giorgio De Finis.

Domenica 13 ottobre, invece, il MARCA ha aderito al F@Mu – Giornata Nazionale delle Famiglie @l Museo, progetto nato dall'esperienza del portale internet www.kidsarttourism.com, legato alla didattica museale rivolta alle famiglie con bambini. Il MARCA Museo delle Arti di Catanzaro, che da anni aderisce all'iniziativa, anche quest'anno ha proposto una visita guidata animata grazie ai servizi educativi offerti da DI.CO.

Sabato mattina, quindi il percorso ha portato i piccoli fruitori alla scoperta delle opere pittoriche dell'artista Gaetano Zampogna, che ripercorrono un periodo che va dagli Ottanta del secolo scorso fino ad oggi. Attraverso la sua produzione artistica l'artista compie un'evoluzione linguistica, divenendo capacità di analisi e d'identità critica. L'opera non è solo luogo di analisi, ma anche di racconto, di narrazione dove il dato oggettivo viene smontato e rimontato secondo regole etiche. Con le raffigurazioni dedicate alle "macellerie" si mette in scena il corpo dell'arte, il vero dell'opera.

L'edizione F@Mu 2019 è dedicata all'arte dello "Storytelling" come strumento di promozione del patrimonio culturale. In linea con il tema di quest'anno, "C'era una volta al Museo", le famiglie partecipanti sono state coinvolte in una visita guidata e un laboratorio all'interno delle sale dedicate al linguaggio contemporaneo: in particolare le attività sono state dedicate alla mostra degli artisti di BERTOZZI & CASONI dal titolo TERRA!, a cura di Michele Bonuomo.

La mostra presenta 30 opere in ceramica di diversi formati costantemente in bilico tra surrealismo compositivo e iperrealismo formale, in cui la vanitas e la caducità del mondo organico si collegano a quei sentimenti di disgusto e orrore che proiettano il pubblico nel mondo dell'usa e getta e della futilità del materialismo moderno. La mostra affronta alcuni temi cari ai due artisti, primo fra tutti, quello del cibo in tutte le sue declinazioni - avanzi di banchetti, rifiuti, lattine, rimasugli, pattumiere -, oltre a fiori, animali, ed elementi della vita quotidiana che, sapientemente smembrati e riassemblati, compongono le insolite nature morte realizzate in ceramica policroma che li hanno resi celebri. Vista l'attualità del tema al termine della visita guidata i partecipanti sono stati invitati a inventare e raccontare la storia celata dietro ciascuna opera, rievocando il passato armonico in cui uomo e natura vivevano in totale equilibrio rispetto allo scenario catastrofico che stiamo vivendo, ben visibile ed esemplificato con il massimo realismo nelle opere esposte.