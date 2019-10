"Con estrema serenità affrontiamo questa campagna elettorale e le elezioni amministrative del 10 novembre consapevoli della bontà del nostro lavoro, sia nella scelta del candidato a sindaco che nella composizione della lista di Forza Italia". Lo afferma Francesco De Sarro, vicecoordinatore di Forza Italia della Provincia di Catanzaro. "Il candidato a sindaco Ruggero Pegna – osserva De Sarro – risponde a pieno titolo a quei requisiti etici e morali e a quei principi moderati e liberali che avevano indirizzato la nostra scelta. Incarna, inoltre, quel profilo di alta qualità e competenza che ritenevamo condizione necessaria per intraprendere un percorso virtuoso per la città di Lamezia Terme. La storia professionale e umana di Ruggero Pegna parla da sola. Non potevamo effettuare una scelta migliore".

"A sostenere il nostro candidato a sindaco – aggiunge De Sarro – sono presenti tre liste, tra cui quella di Forza Italia, compilata con estrema scrupolosità attraverso l'individuazione di forze sane della società civile che potranno dare un validissimo contributo, se eletti, nell'Aula consiliare. Si tratta, infatti, di una rappresentanza diversificata di figure professionali, serie e responsabili, capaci di contribuire – precisa De Sarro - alla costruzione di un progetto politico volto a ridare a Lamezia, come già sostenuto dal nostro candidato a sindaco, l'immagine, l'identità e la collocazione che merita, avendo come unici obietti il bene comune e l'affermazione di città di cultura, creatività, storia, bellezza, efficienza, lavoro e impresa. Lamezia Terme – conclude De Sarro - è pronta a proporsi, con uomini, donne e mezzi adeguati, come centro nevralgico di sviluppo della Regione Calabria e del Mezzogiorno".