Baleno primo provider calabrese a far parte del consorzio NaMeX,

Baleno fa il suo ingresso al NaMeX, punto di interscambio Internet (IXP) di Roma, il più importante hub neutrale del centro-sud Italia. Baleno diventa così il primo provider calabrese a far parte del consorzio NaMeX, confermando il suo ruolo di azienda leader nell'industria delle telecomunicazioni.

Baleno

Fondata nel 2014 da un gruppo di giovani professionisti lametini specializzati nei settori internet e telecomunicazioni, Baleno è stata la prima start up innovativa di Lamezia Terme e presente oggi in tutta Italia grazie alla molteplicità dei propri servizi.

"Internet facile a banda larga" è il motto della Baleno (www.baleno.it) che offre, con qualità e dedizione, connessioni internet a banda larga e ultralarga basate su diverse tecnologie di accesso - wireless, adsl, fibra ottica e 4G - che le permettono di soddisfare a pieno le esigenze di ogni tipologia di utente: dal privato a professionisti e aziende, per finire con la pubblica amministrazione.

Molto attenta e sensibile al territorio e all'ambiente, negli ultimi anni Baleno si è specializzata nella fornitura di connettività per società impegnate nello sviluppo, realizzazione e gestione di impianti eolici e fotovoltaici in Calabria, lì dove nessun altro era ancora arrivato e dove non erano presenti le comuni infrastrutture a banda larga (adsl e fibra ottica), fornendo anche servizi a valore aggiunto come indirizzi IP dedicati e configurazioni personalizzate.

Una realtà giovane con al suo interno risorse altrettanto giovani e dinamiche, sempre aperte a rispondere prontamente all'innovazione e alle nuove esigenze di mercato. Ed è proprio ciò che ha dato vita ai nuovi servizi di Baleno Mobile (www.balenomobile.it) con cui è possibile infatti usufruire di connettività internet attraverso un semplice router 4G. Anche grandi eventi e manifestazioni potranno avvalersi dei servizi Baleno per trasmissioni in diretta in streaming IP audio/video mediante l'ausilio di specifici encoder.

In tale contesto è stato ritenuto strategico dalla direzione Baleno, l'investimento nell'apertura del proprio PoP (Point of Presence) presso il NaMeX di Roma, fra i principali neutral access point italiani, così da poter migliorare la qualità della propria rete ed essere a pochi passi dai principali content provider nazionali ed internazionali. Presso il NaMeX sono infatti presenti con proprie infrastrutture colossi come Netflix, Google, Youtube, Facebook ma anche importanti realtà nazionali come Sky, Rai, TIM, Poste Italiane oltre ai principali internet provider italiani.

NaMeX

NaMeX - Roma Internet eXchange Point è un punto di scambio e di interconnessione neutrale, senza fini di lucro, tra fornitori di servizi Internet (ISP) nazionali e internazionali.

NaMeX è il principale hub Internet dell'Italia centrale e meridionale, un cruciale punto di incontro dove si collegano tra loro importanti fornitori di contenuti internazionali di streaming e cloud e i fornitori di servizi connessione nazionali.

Il consorzio NaMeX conta inoltre moltissimi ISP locali che operano in Italia, in particolare nel sud del paese, nei territori che non sono serviti dalle infrastrutture di rete. Lo scopo del NaMeX è di fornire una piattaforma neutrale in cui gli operatori locali e internazionali possano beneficiare dei servizi di interconnessione forniti dal Consorzio, migliorando l'infrastruttura Internet dell'Italia meridionale.

Negli ultimi 4 anni NaMeX ha avuto un tasso di crescita annuo medio del 15% ed è arrivato ad affermarsi come punto di presenza strategico per gli tutti gli ISP che operano in Italia, proponendosi come elemento irrinunciabile per tutti gli operatori che abbiano necessità di garantire sull'intero territorio nazionale un servizio di alta qualità.