Comunali Lamezia, presentata lista civica ‘Guarascio sindaco’: "Progettiamo nuova era per la città"

"Con il deposito delle due liste a me collegate, parte ufficialmente il progetto 'Una nuova era per Lamezia'. Il nostro obiettivo è, infatti, quello di inaugurare una stagione alta e altra per una città che ha bisogno di credere in se stessa e mettere a frutto tutte le sue potenzialità per buttarsi alle spalle il passato e intraprendere un cammino di crescita, risposte ai bisogni, soluzioni ai problemi e - soprattutto- di legalità e trasparenza". Lo afferma, in una nota, il candidato sindaco Eugenio Guarascio.

"Due liste mi affiancheranno in questo percorso che, già dalle prime battute, si sta nutrendo di entusiasmo, passione e voglia di fare. Abbiamo selezionato – spiega Guarascio - con rigore le candidature, tenendo insieme esperienza e nuove leve, competenze e impegno politico. Ci accingiamo ad affrontare una campagna elettorale intensa e importante, perché importante è la posta in gioco, ovvero il destino di questa straordinaria città e il suo necessario ritorno alla normalità della democrazia. Formulo il mio augurio di buon lavoro a tutti i candidati e agli aspiranti sindaci, con l'augurio che il confronto che ci aspetta si consumi sulle idee, sulla visione di futuro di cui – conclude l'aspirante primo cittadino - ci facciamo interpreti e nel massimo rispetto gli uni degli altri".