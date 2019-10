Comune Catanzaro: pubblicato avviso convocazione prove scritte concorsi istruttori amministrativi e contabili

L'assessore al Personale, Danilo Russo, informa che tutti i candidati ammessi all'esito delle preselettive dei concorsi indetti dal Comune di Catanzaro per dieci istruttori contabili e quattordici istruttori amministrativi sono stati convocati per lo svolgimento delle prove scritte.

I presidenti delle rispettive commissioni giudicatrici hanno provveduto a redigere un avviso, pubblicato sul portale www.comunecatanzaro.it, inerente date e orari in cui i candidati sono invitati a presentarsi per sostenere le prove con le relative modalità di svolgimento: per il concorso di istruttore contabile mercoledì 30 ottobre, alle ore 10, presso l'Università Magna Graecia-edificio bioscienze, corpo H, aula magna A (livello -1 ingresso Rettorato, primo corridoio a destra); per il concorso di istruttore amministrativo giovedì 31 ottobre, alle ore 09.30, presso l'Università Magna Graecia-edificio bioscienze, corpo H, aula magna B (livello 1 ingresso Rettorato).

