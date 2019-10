Catanzaro, pulizia canaloni: proseguono le operazioni sul territorio del Comune

Stanno proseguendo, in più punti del territorio comunale, le operazioni di pulizia dei canaloni, dei tombini, delle grate, delle caditoie e delle cunette stradali.

Gli interventi, coordinati dall'assessore ai Lavori pubblici, Franco Longo, ed eseguiti sotto il controllo del dirigente del settore Gestione del territorio, Guido Bisceglia, e del funzionario Salvatore Montesano, si sono concentrati in questi giorni in via dei Conti Ruffo, dove le squadre di operai impegnate hanno quasi ultimato il lavoro. A seguire ci si sposterà in altre zone della città. La priorità è stata garantita alle zone più a rischio. Gli interventi sono finalizzati a ridurre il pericolo di allagamenti durante i mesi autunnali e invernali.