Catanzaro, il sindaco Abramo e l’assessore Sculco hanno ricevuto in comune l’imprenditore Mimmo Stillo

Il sindaco Sergio Abramo e l'assessore alle Attività economiche, Alessio Sculco, hanno ricevuto a Palazzo De Nobili l'imprenditore Mimmo Stillo.

"Un punto di riferimento assoluto nei settori della ristorazione e del turismo nella nostra città", hanno sottolineato Abramo e Sculco consegnando a Stillo, accompagnato dal figlio Nicola, una targa celebrativa per i suoi oltre 60 anni di attività nel capoluogo. "Sapere che da qualche giorno Mimmo Stillo ha cessato la propria attività nel ristorante di famiglia è stata una notizia dura da digerire per le tante generazioni che hanno frequentato le sue strutture", hanno aggiunto il sindaco e l'assessore. "L'incontro di oggi è un atto di riconoscenza da parte di Catanzaro nei suoi confronti".

Abramo ha inoltre chiesto a Mimmo Stillo di contribuire allo sviluppo del capoluogo con quelle idee "maturate in più di mezzo secolo d'esperienza nei campi turistico e della ristorazione: ascoltare il parere di una persona navigata come lui non potrà che far bene all'amministrazione anche in aspetti, come la crescita di Giovino o dell'area del Porto, nei quali la "voce" degli operatori può risultare fondamentale".