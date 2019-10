Primo soccorso in caso di soffocamento, a Sellia una giornata di formazione

La Società Nazionale di Medicina di Emergenza ed Urgenza Pediatrica (SIMEUP) organizza ogni anno in tutte le piazze d'Italia, una giornata di prevenzione che prende il nome di "Una manovra per la vita". Scopo della manifestazione è insegnare a genitori , nonni , insegnanti e bambini le manovre da attuare in caso di ostruzione delle vie respiratorie da un corpo estraneo considerato che una morte infantile ogni quattro è provocata proprio dal soffocamento. "Saper e saper fare" è il messaggio che la SIMEUP diffonderà il 13 ottobre nel Borgo dei bambini, a Sellia dalle 16 alle 19.

"La patologia accidentale - sottolinea la dottoressa Stefania Zampogna - rappresenta la principale causa di morte nella fascia di età compresa tra 1 e 4 anni nei paesi industrializzati. Ogni anno, circa 500 bambini in Europa perdono la vita per soffocamento dovuto a ostruzione delle vie aeree superiori: una nocciolina, una pallina, una mandorla, un sorso di latte, una caramella, un corpo estraneo qualunque possono esserne la causa. Un evento che, senza adeguato soccorso, lascia senza ossigeno il cervello per pochi minuti e, conseguentemente porta a lesioni invalidanti. Per salvare una vita o per evitare tragiche conseguenze basterebbero poche manovre salvavita invece di lasciare spazio alla disperazione, all'impotenza, all'angoscia ed all'attesa estenuante di un soccorso che spesso tarda ad arrivare".

Fornire la formazione adeguata a disostruire da un corpo estraneo per preservare le funzioni vitali, quindi, è lo scopo della manifestazione organizzata dal Centro di Riferimento di BLSD di Catanzaro, coordinato dalla dottoressa Stefania Zampogna - in collaborazione con AMMI, associazione Mogli Medici Italiana sezione di Catanzaro - che si terrà a Sellia, nel borgo dei bambini nella sede del Museo dei Bambini. L'iniziativa sarà presentata nel corso di una conferenza stampa giovedì 10 ottobre alle 15.30 nella sala Giunta della Provincia di Catanzaro alla presenza della dottoressa Zampogna e del sindaco di Sellia, Davide Zicchinella e degli Istruttori SIMEUP.