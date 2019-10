Catanzaro, corso di management all’ ordine dei medici

Quali sono gli effetti della valutazione della performance in sanità? Se n'è parlato nel corso del IV appuntamento della X edizione del Corso Avanzato di Management Medico organizzato dall'Ordine dei Medici di Catanzaro.

A relazionare sull'argomento è stata Marianna Mauro, professore associato di Economia Aziendale al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, che ha sottolineato come i meccanismi di valutazione delle performance siano stati introdotti da qualche anno nelle aziende pubbliche, fra le quali quelle sanitarie, per offrire degli strumenti in grado di orientare il comportamento del personale sanitario verso il miglioramento delle prestazioni.

"Questo processo di valutazione – ha affermato Marianna Mauro - parte con l'assegnazione di obiettivi che dai dipartimenti vengono trasferiti al personale sanitario ed orientano la prestazione quotidiana dei medici perché funzionali alla distribuzione della premialità".

"Questo corso di management – ha aggiunto la prof.ssa Mauro - è assolutamente rilevante perché è necessario che ogni operatore sia consapevole di essere un pezzetto importantissimo di un sistema complesso che, nel suo insieme, porta al miglioramento dello stato di salute di una regione."

L'incontro è stato aperto dal Presidente dell'Ordine dei Medici di Catanzaro, il dott. Vincenzo Antonio Ciconte, presidente anche del Corso: "Siamo stati il primo Ordine in Italia a realizzare un'iniziativa del genere in maniera sistematica e continuativa. Tutti i relatori che vengono da fuori rimangono sbalorditi dalla preparazione dei nostri medici e dalla grande partecipazione. La nostra è una terra difficile, dove si parla di problemi sanitari, di commissariamento, di blocco delle assunzioni, e sapere che ci sono colleghi che conoscono bene le norme e la qualità del nostro servizio, fa ben sperare che la situazione sanitaria calabrese possa cambiare".

Domani, giovedì 10 ottobre, e venerdì 11 ottobre, per il V appuntamento del Corso di Management, diretto dal dott. Pasquale Puzzonia, giungerà il giornalista Marco Micciché che interverrà su "Fake news: la paura vende".

L'appuntamento è dalle ore 9.00 nella sede dell'Ordine dei Medici a Catanzaro, in via Settembrini.

La Segreteria Organizzativa del Corso è gestita dalla Chronos Congressi ed Eventi.