Contratti Istituzionali di Sviluppo, Abramo incontra i Comuni del Catanzarese: oggi riunione a Girifalco

Il presidente della Provincia Sergio Abramo, affiancato dal vicepresidente Antonio Montuoro e dal dirigente Antonio De Marco, ha accolto, nella sala Giunta di Palazzo di Vetro, i rappresentanti dei Comuni del Catanzarese per rappresentare loro come operare al fine di pianificare al meglio le proposte di Contratto istituzionale di sviluppo da avanzare al ministero per il Mezzogiorno. A seguito della riunione con l'amministratore delegato di Invitalia, svoltasi nello scorso mese di settembre, sulla programmazione dei Cis, il presidente della Provincia ha ritenuto di dover attivare un'immediata iniziativa di sostegno ai Comuni per la pianificazione delle proposte da elaborare. E' così che per mettere tutte le Amministrazioni comunali nelle condizioni di sfruttare appieno lo strumento dei Cis, Abramo ha pianificato una serie di incontri nei vari territori. Già coperte le zone del Lametino e del Basso Jonio, ieri è stata la volta di un incontro nel Comune di Magisano, stamattina si è svolto l'incontro a Catanzaro mentre pomeriggio sarà il Comune di Girifalco ad aprire le porte ai Cis. Gli incontri sono aperti alla cittadinanza.

Dettagli Creato Mercoledì, 09 Ottobre 2019 14:15