Catanzaro, FdI commemora i due poliziotti uccisi a Trieste

Fiaccolata davanti la Questura di Catanzaro per ricordare Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due poliziotti uccisi a Trieste. La commemorazione e' stata organizzata dalla federazione provinciale di Fratelli d'Italia ma si e' svolta senza l'esposizione di bandiere politiche o di partito in segno di rispetto per le due vittime. Alla fiaccolata hanno partecipato rappresentanti istituzionali, delle forze sociali, dirigenti dei sindacati di polizia e semplici cittadini: ha fatto pervenire un suo saluto la parlamentare Wanda Ferro, responsabile nazionale del Dipartimento Sicurezza di Fratelli d'Italia.

"Oggi - ha commentato Domenico Michienzi, responsabile provinciale dei rapporti con le forze dell'ordine di FdI e poliziotto in pensione dopo 40 anni di servizio - vogliamo testimoniare soprattutto il nostro cordoglio per la morte in servizio di questi due colleghi e due ragazzi uccisi barbaramente e la nostra vicinanza ai loro familiari. Oggi e' la giornata del dolore, domani - ha proseguito Michienzi - sara' il tempo delle riflessioni sulla necessita' di migliorare le condizioni di lavoro degli uomini e delle donne in divisa". Alla fiaccolata sono intervenuti anche i segretari dei sindacati di polizia Siulp, Gianfranco Morabito, e Fps, Giuseppe Brugnano, che hanno espresso il loro dolore per l'uccisione dei due colleghi a Trieste e hanno denunciato le difficolta' operative nelle quali quotidianamente si dibattono i rappresentanti di tutte le forze dell'ordine. La fiaccolata si e' conclusa con la deposizione di una corona di fiori davanti l'ingresso della Questura di Catanzaro. (agi)