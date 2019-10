Contratti Istituzionali di Sviluppo, proseguono gli incontri organizzati dalla Provincia di Catanzaro con i Comuni

Continuano gli incontri nei vari Comuni del territorio, programmati dalla Provincia di Catanzaro, per diffondere e far conoscere le reali opportunità che si possono cogliere con i Contratti istituzionali di sviluppo (Cis). A dare il benvenuto agli amministratori riunitisi nel Comune di Magisano, nel pomeriggio di oggi, il vicepresidente Antonio Montuoro, affiancato dal dirigente Antonio De Marco. Hanno risposto presente gli amministratori dei Comuni di Simeri Crichi, Pentone, Taverna, Sersale, Sellia, Soveria Simeri, Cerva, Fossato Serralta, Albi e Sorbo San Basile.

"Attualmente – ha spiegato Montuoro -, siamo l'unica Provincia che lavora alacremente per portare avanti i Contratti istituzionali di sviluppo, che costituiscono un'opportunità che un territorio come il nostro non può rischiare di perdere. Stiamo facendo di tutto, supportati dalla grande esperienza di Antonio De Marco, per fare in modo che le aree del Catanzarese possano sfruttare al meglio questa grande sfida che ci si presenta. Gli incontri che stiamo organizzando nelle diverse zone hanno l'obiettivo specifico di supportare tutti i Comuni, fornendo le migliori delucidazioni in merito e spiegando l'importanza strategica che rivestono questi strumenti".

"L'Amministrazione provinciale guidata da Sergio Abramo – ha proseguito – ce la sta mettendo tutta e per essere al fianco dei Comuni nel modo più efficiente possibile, ha anche stipulato una convenzione con gli Ordini professionali degli ingegneri e degli architetti che sicuramente saranno in grado di rendere ottimali i lavori da presentare. Con i Contratti istituzionali di sviluppo possiamo guardare alla crescita e allo sviluppo dei territori non più come a qualcosa di inarrivabile, ma come a qualcosa di realmente raggiungibile".

L'avvio agli incontri con i vari territori per discutere dei Cis, organizzati dalla Provincia, è stato dato a seguito della riunione tenutasi il 23 settembre scorso a Catanzaro, in Prefettura, con l'amministratore delegato di Invitalia. La decisione è stata assunta dall'Amministrazione Abramo al per attivare un' immediata iniziativa di coordinamento e impulso finalizzata alla pianificazione sul territorio delle proposte di C.I.S. da avanzare al ministero per il Mezzogiorno entro i termini indicati.

Le riunioni proseguiranno domani mattina nella Sala Giunta della Provincia e nel pomeriggio presso il Comune di Girifalco.