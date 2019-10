Catanzaro, consegnato il progetto definitivo dei lavori di completamento del Porto

"Come anticipato nei giorni scorsi, ieri è stato consegnato il progetto definitivo dei lavori di completamento del Porto da parte del Raggruppamento temporaneo di professionisti incaricato".

Lo rendono noto il sindaco Sergio Abramo e l'assessore all'urbanistica, Modestina Migliaccio Santacroce nell'annunciare che i dettagli della proposta progettuale saranno appositamente presentati in occasione di una conferenza stampa, aperta anche alla cittadinanza, e prevista entro fine mese.

"L'equipe dei progettisti rappresentata dall'ing. Di Stefano – commentano Abramo e Migliaccio Santacroce – ha condiviso con il settore urbanistica un progetto migliorativo che si distingue per un elevato standard di qualità in grado di garantire un'adeguata funzionalità dell'infrastruttura per quanto riguarda l'impatto paesaggistico-ambientale e una sicura ed efficiente fruibilità. L'amministrazione ha inteso recepire pienamente il contenuto della proposta al termine di un percorso di concertazione tra tutti i settori e gli enti interessati mirato ad assicurare le migliori soluzioni tecniche necessarie al potenziamento di una realtà, come quella del Porto, che costituisce anche un prezioso volano dal punto di vista economico e produttivo. Compiuto quest'ulteriore passo in avanti, l'iter amministrativo seguirà con una conferenza dei servizi insieme a tutti gli organismi istituzionali, con specifica competenza, per l'approvazione definitiva del progetto sempre all'insegna della trasparenza e della condivisione".