Il presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro, Gerlando Cuffaro, nello spirito di collaborazione istituzionale e nell'ottica della tutela della sicurezza dei cittadini e della salvaguardia della pubblica incolumità, ha rappresentato al sindaco e presidente della Provincia di Catanzaro, Sergio Abramo, la disponibilità di una task force di ingegneri strutturisti per affiancare i tecnici comunali e provinciali nella verifica degli immobili pubblici, con particolare attenzione alle scuole, al fine di accertare in tempi rapidi eventuali dissesti tali da comprometterne l'agibilità in seguito al sisma verificatosi nella mattinata del 7 ottobre. La disponibilità dell'Ordine degli Ingegneri è ovviamente rivolta anche a tutti i Comuni della Provincia interessati dal sisma.

Dettagli Creato Martedì, 08 Ottobre 2019 08:47