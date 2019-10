Comunali a Lamezia Terme (Cz), Pegna: “Mi candido”

Il promoter Ruggero Pegna sarà il candidato a sindaco di Lamezia Terme per il centrodestra in occasione delle amministrative del 10 novembre prossimo. Lo ha annunciato con una nota: "La forte convinzione dei partiti che hanno proposto la mia candidatura a sindaco di Lamezia Terme e la loro disponibilità ad accogliere e condividere idee, suggerimenti e linee di assoluta trasparenza, hanno imposto una lunga e difficile riflessione. Gli alti e bassi, le paure, i cambi di opinione di questi giorni, si sono mescolati agli incoraggiamenti dei tanti che, trasversalmente, mi hanno manifestato la loro stima. L'approfondimento dei programmi dei partiti ha rafforzato la comune convinzione che Lamezia abbia bisogno di grandi progetti, di nuove visioni, che camminino insieme ad una buona, moderna, attenta amministrazione, fondata su principi etico morali e contrasto alla criminalità, per ridare a Lamezia, città ferita più volte, l'immagine, l'identità e la collocazione che merita. Unici obiettivi: il bene comune e l'affermazione, come da potenzialità e vocazioni, di città di cultura, creatività, storia, bellezza, efficienza, lavoro, impresa, fulcro nevralgico dell'intera Calabria, centro di un'autentica area metropolitana dei Due Mari. Non avrei mai immaginato di trovarmi davanti ad una tale proposta improvvisa e inattesa, nel pieno della mia complessa attività lavorativa che, comunque, proseguirà grazie anche ad un maggiore impegno della mia struttura.

Accetto quindi di candidarmi, convinto che la mia figura possa rappresentare le speranze di tanti, al di là di specifiche appartenenze, di poter immaginare una nuova, grande e bella Lamezia, con una migliore qualità della vita e opportunità di ogni tipo, innanzitutto, per le nuove generazioni. Confido nelle tante intelligenze di questa città, in un lavoro sinergico, nelle idee e consigli di tutti e, anche, nel coraggio e nella fede che, nella mia vita, mi hanno consentito di accettare e superare tanti momenti difficili. Al di là di ogni risultato, potrò dire di non essermi tirato indietro e di essermi messo a disposizione del futuro della mia città".

Annunciata anche un'altra candidatura. Daniela Rambaldi, figlia di Carlo Rambaldi, il vincitore di due Oscar ai migliori effetti speciali per Alien ed ET oltre che l'Oscar special achievement Award per gli effetti visivi di King Kong, scende in politica candidandosi alle comunali a Lamezia Terme, dove il padre mori' il 10 agosto 2012, e dove la donna vive da decenni perche' ha sposato un lametino. A renderlo noto, in queste ore di fibrillazione e con le candidature di centrodestra e centrosinistra ancora in alto mare tra annunci, ritiri e conferme e a meta', e' la stessa Rambaldi dal suo profilo Facebook. La donna annuncia sul social network che si candida al rinnovo del Consiglio comunale in una delle liste che appoggiano la candidatura dell'ex sindaco Paolo Mascaro, ad ora unico candidato certo per le amministrative del prossimo 10 novembre. "Ho deciso che l'amore per questa terra deve diventare concreto - scrive - e per questo ho deciso di scendere in campo accanto a Paolo Mascaro. Voglio che si sviluppino idee e progetti per trattenere sul territorio le nuove generazioni costrette ad emigrare o, nei peggiori casi, ad avvicinarsi al malaffare. Mi presento con una lista civica, senza alcun colore politico ma con persone che amano Lamezia tanto quanto me. Bisogna rivoluzionare il sistema che affossa il futuro dei nostri figli". "Sono scesa in campo - scrive in un altro post - perche' amo questa terra ma soprattutto per sviluppare progetti che potranno ancorare i nostri figli, farli restare nel proprio territorio e fare in modo che lo possano fare dignitosamente. Lamezia lo merita, le nuove generazioni lo meritano di piu'. Non voglio fare politica, voglio solo fare. Vogliamo dare a Lamezia un nuovo look che possa essere di appeal ai giovani del territorio ma anche ai giovani da ogni parte del mondo, cosi' speriamo di incrementare anche il turismo internazionale".