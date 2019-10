Catanzaro, il candidato sindaco Mascitti: "Gratteri Presidente della Repubblica"

Piero Mascitti alla vigilia della presentazione della sua candidatura come sindaco di Catanzaro programmata per il 7 ottobre alle ore 19.00 al Nuovo Supercinema di Catanzaro lancia la sua battaglia per la legalità proponendo Nicola Gratteri per la Presidenza della Repubblica. "La rinascita del Sud deve avvenire attraverso la ricostruzione dello stato di diritto" dichiara Mascitti, storico braccio destro di Mimmo Rotella espressione del genius loci della città di Catanzaro, "e per riuscirci occorrono le persone giuste nei ruoli chiave".

Dettagli Creato Venerdì, 04 Ottobre 2019 13:23