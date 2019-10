"Truffa dello specchietto", quattro arresti a Catanzaro

Nel pomeriggio di ieri personale del Commissariato di Polizia Lido ha dato esecuzione all'Ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di 4 pregiudicati catanzaresi per i reati di associazione per delinquere, estorsione e truffa. La misura trae origine dalle indagini condotte dalla Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato in ordine ad una serie di episodi avvenuti tra il dicembre del 2015 e l'agosto del 2018 che, per modalità di realizzazione e per la scelta delle vittime, apparivano da subito connotati dal carattere della serialità e riconducibili allo schema della cosiddetta ''truffa dello specchietto''.

Il lavoro di ricostruzione dei singoli episodi ha consentito di evidenziare l'esistenza di uno schema di azione consolidato secondo il quale i quattro, muovendosi sul territorio provinciale con mezzi propri provocavano collisioni reali o simulate con altri veicoli condotti in genere da persone anziane, inducendole subito dopo a fermarsi, chiedendo anche con l'intimidazione, una somma di denaro a titolo di risarcimento. Renato Berlingeri classe 75, Simone Berlingeri classe 92 e Massimo Berlingieri classe 77 sono stati arrestati e, dopo le formalità di rito, condotti presso le rispettive abitazioni per la fruizione degli arresti domiciliari mentre Domenico Amato classe 88, già detenuto per altra causa, ha ricevuto la notifica dell'ordinanza presso la Casa Circondariale di Catanzaro-Siano dove si trova recluso.