Catanzaro, Mancuso: "Ripristinate le corse degli autobus Amc dal Policlinico a Viale Europa"

Sono state ripristinate le corse degli autobus Amc dal Policlinico "Mater Domini" agli insediamenti abitativi interni di viale Europa.

Lo ha annunciato il consigliere comunale di Catanzaro con Abramo, Filippo Mancuso, sottolineando come la nuova introduzione "delle corse degli autobus urbani sia stata resa possibile dalla sinergia attuata dall'Azienda per la mobilità comunale e dalla Provincia".

Il consigliere ha infatti spiegato che "all'esistenza della tratta che dagli insediamenti abitati interni di viale Europa, per intenderci la zona alle spalle del Grand Hotel Paradiso, porta all'area dell'Università, di recente non faceva da contraltare il transito degli autobus al ritorno nelle strade più interne del viale: il problema, dovuto alle condizioni dissestate della strada provinciale, è stato risolto grazie all'intervento dell'ente intermedio, che ha riqualificato l'arteria dando modo all'Amc di riavviare le fermate della cosiddetta viabilità intermedia".

"In questo modo – ha concluso Mancuso – è stata garantita una risposta ai residenti, universitari e non, che possono d'ora in poi non solo raggiungere comodamente il Policlinico e l'Ateneo, ma anche ritornare nelle proprie case senza il bisogno di dover raggiungere il cuore del quartiere Lido per prendere una coincidenza. Il mio ringraziamento va dunque alla Provincia, guidata da Sergio Abramo, che ha riqualificato la viabilità interna di viale Europa, e all'Amc e al suo management, che hanno subito riattivato le corse sulla linea interessata".