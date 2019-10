Rifiuti, il Comune di Falerna: “Saldato il debito con la Regione Calabria”

L'amministrazione Comunale di Falerna, guidata dal sindaco Daniele Menniti, smentisce la notizia apparsa su alcune testate locali che nei giorni scorsi hanno pubblicato l'elenco dei Comuni morosi per i quali è scattato da ieri, martedì 1 ottobre, il blocco del conferimento dei rifiuti in discarica tra cui, appunto, anche quello di Falerna.

L'amministrazione comunale tiene precisare che si è provveduto a versare la somma dovuta corrispondente a 62.899,32 euro nei limiti stabiliti dalla Regione Calabria, ovvero entro fine settembre 2019.

Dunque il Comune di Falerna smentisce qualsiasi debito nei confronti della Regione Calabria per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti in discarica.

E' quanto si legge in una nota stampa del Comune di Falerna.

