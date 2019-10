Nominati i coordinatori della Lega a Catanzaro, Abramo: “Un bene per l’intero centrodestra”

"Voglio rivolgere le mie congratulazioni e il più sincero augurio di buon lavoro ai nuovi coordinatori organizzativi nominati dalla Lega per le aree territoriali di Catanzaro. Scelte che rispondono al bisogno di rafforzare la rappresentatività del capoluogo e dell'intera provincia all'interno del partito a livello nazionale, all'insegna dell'ascolto e della condivisione quali valori cardine dell'impegno politico. Sono certo che Caterina Urzino per la fascia jonica, Antonio Chiefalo per la città di Catanzaro e zone limitrofe, e Nicola Azzarito Cannella per l'area tirrenica, sapranno interpretare le istanze del capoluogo e di tutto l'hinterland facendo tesoro del proprio bagaglio di esperienze maturato anche a livello amministrativo. Incarichi importanti che sono frutto del merito e del percorso positivo portato avanti in rappresentanza della Lega a livello locale, di cui non potrà che giovarsi l'intero centrodestra". Lo dichiara il sindaco e presidente della Provincia di Catanzaro, Sergio Abramo.

Dettagli Creato Martedì, 01 Ottobre 2019 17:47