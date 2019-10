"E' ora. E' ora di unire, care compagne e cari compagni. Unità e non divisioni. In questi anni, nell'esperienza complessiva che si è vissuta a Riace, Mimì Lucano (da attivista prima e da sindaco poi) ha condiviso con tutta l'area della sinistra militante e del cattolicesimo di base una straordinaria stagione di confronto e solidarietà, politica ed umana. Vicinanza che è diventata ancora più forte, dopo gli attacchi subiti da lui e dall'esperienza di accoglienza che è stata realizzata a Riace. Esperienza resa possibile grazie anche al contributo, generoso e disinteressato, di tante e tanti che, seppur provenienti da sensibilità e percorsi politici diversi, sono sempre stati a fianco, riconoscendosi in quei valori comuni dell'umanesimo e della sinistra più autentica. Quel mondo che non ha paura di sognare, che vede tra i suoi riferimenti figure come Peppino Impastato, Peppino Lavorato, Pino Puglisi, che si ispira alle più nobili utopie senza dimenticare di essere concreta verso gli ultimi, così com'è stato a Riace". Lo scrive il Comitato 11 Giugno in una nota.

"Ci si rende conto che il nostro mondo vive anche di superbia intellettuale e che è portato a cercare le poche ragioni che dividono piuttosto che le tante che uniscono. Negli ultimi venti anni abbiamo vissuto esperienze poco edificanti (per non dire fallimentari), a causa di egoismi, personalismi, autoreferenzialità, tutela di rendite di posizione, a volte settarismi. Tutto ciò ha reso il nostro campo marginale, residuale ed ininfluente sul piano delle scelte strategiche e sostanziali.

Nonostante tutte le delusioni del passato e forti dell'esperienza politica ed umana di Mimì vissuta con tante e tanti, riteniamo che occorra mettere in campo un tentativo per UNIRE tutte le forze (partiti, movimenti, associazioni, singoli militanti o ex militanti rinchiusisi nell'astensionismo) che si richiamano ai valori comuni della solidarietà, dell'eguaglianza, della giustizia sociale, dell'ecologia, del pacifismo, del femminismo, della mondialità. Proviamoci. INCONTRIAMOCI PER DARE VITA AD UN UNICO MOVIMENTO, un'unica forza sociale e politica.

Per tutto quanto sopra, invitiamo tutte e tutti ad incontrarci a Lamezia Terme, luogo geograficamente centrale e più facilmente raggiungibile. Ritroviamoci SABATO 5 OTTOBRE, dalle ore 10.00 ad oltranza, c/o Grand Hotel Lamezia (di fronte stazione ferroviaria). Sarà con noi Mimì Lucano. Avremo modo di confrontarci e di decidere insieme del nostro destino".