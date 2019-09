Megna confermato alla guida della FITP, Cardamone si congratula: "Rappresenterà al meglio tradizioni locali"

"Voglio esprimere le mie più sincere congratulazioni al funzionario del settore Cultura, Franco Megna, che è stato riconfermato segretario nazionale della FITP, Federazione italiana tradizioni popolari. Un incarico significativo e prestigioso a cui Megna, nel solco della continuità e dell'impegno già dimostrato negli scorsi anni al fianco del presidente FITP Benito Ripoli, saprà dare seguito rappresentando nel migliore dei modi il ricco patrimonio culturale e musicale, in particolar modo, legato alle tradizioni locali. Nel suo lungo percorso professionale Megna ha sempre svolto con grande passione e attenzione il proprio lavoro e ha messo a servizio dell'amministrazione la sua esperienza maturata nel campo della cultura. Con il medesimo spirito sono certo continuerà a ricoprire il ruolo all'interno della FITP, realtà riconosciuta ai tavoli ministeriali e che in Calabria organizza centinaia di eventi e festival dedicati alle tradizioni popolari. Rinnovo, dunque, i miei auguri a Megna che nelle prossime settimane, in qualità di segretario nazionale della federazione, rappresenterà il nostro Paese ad un'importante assemblea in Francia". Lo dichiara, in una nota, l'assessore comunale alla Cultura di Catanzaro, Ivan Cardamone.

Dettagli Creato Lunedì, 30 Settembre 2019 14:07