Contratti istituzionali di sviluppo: Abramo nei territori per pianificare proposte da avanzare al Ministero

Facendo seguito alla riunione tenuta il 23 settembre scorso a Catanzaro, in Prefettura, con l'amministratore delegato di Invitalia sulla programmazione dei C.I.S. (Contratti Istituzionali di Sviluppo), il presidente della Provincia Sergio Abramo ha ritenuto di dover raccogliere le sollecitazioni emerse nella riunione, condivise con i sindaci e con gli organismi del partenariato presenti, per attivare un' immediata iniziativa di coordinamento e impulso per la pianificazione sul territorio delle proposte di C.I.S. da avanzare al ministero per il Mezzogiorno entro i termini indicati.

A tal fine, la Provincia organizza una serie di incontri comprensoriali per pianificare le procedure di elaborazione delle proposte progettuali che i Comuni intenderanno presentare.

La prima riunione comprensoriale, che sarà presieduta dal presidente Abramo, è convocata per il comprensorio lametino e si svolgerà nella sala consiliare del Comune di Lamezia Terme domani, lunedì 30 settembre, alle ore 16.

Il secondo incontro è previsto a Davoli, martedì 1 ottobre, alle ore 16, al centro polivalente.

Gli incontri sono aperti alla cittadinanza.