Catanzaro, acqua: interrotta erogazione tra ospedale e via Indipendenza

È stata interrotta l'erogazione dell'acqua potabile nella zona della città compresa fra via Luigi Rossi (di fronte l'ospedale "Pugliese") e via Indipendenza. Lo ha comunicato l'ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili. Il disservizio è causato dalla necessità di chiudere il serbatoio Madonna dei cieli per consentire la riparazione dell'improvvisa rottura verificatasi su un tratto della rete idrica comunale in zona San Leonardo. La normalizzazione dell'erogazione dovrebbe avvenire nella tarda serata di oggi.

Dettagli Creato Sabato, 28 Settembre 2019 17:05