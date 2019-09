Abramo: "Mimmo Stilo da 60 anni punto di riferimento per Catanzaro"

"Mimmo Stillo è da decenni un punto di riferimento nel turismo e nella ristorazione dell'intera città".

Lo ha detto il sindaco, Sergio Abramo, commentando la scelta di cessare l'attività da parte dell'imprenditore. "Sessant'anni di passione al servizio di Catanzaro, sessant'anni di esperienza e ricordi, che penso siano proprio indimenticabili - ha aggiunto Abramo - rappresentano un patrimonio preziosissimo per Mimmo Stillo. Ma lo sono anche per noi, suoi concittadini, che per generazioni abbiamo frequentato il suo ristorante riscoprendo, ogni volta, cura del particolare accompagnata da una riconosciuta qualità. Stillo è stato un pioniere che, negli anni '70, ha portato il concetto e la pratica della ristorazione su livelli che raramente erano diffusi in Calabria, non solo a Catanzaro, tant'è che in molti, provenienti da fuori per motivi di lavoro, lo conoscevano e lo frequentavano. Spero che il suo ampio patrimonio di conoscenze possa avere continuità".

"Non posso non ricordare anche la tenacia di Mimmo Stillo, che quattro anni fa, subito dopo l'incendio che ne aveva distrutto il ristorante sul lungomare di Giovino - ha proseguito il sindaco - lo ha portato a ripartire, senza indugi e con ancora più forza di prima. Un esempiodi dedizione al lavoro".

Abramo ha annunciato che Mimmo Stillo sarà ricevuto nei prossimi giorni in Comune. "Un riconoscimento assolutamente meritato per un simbolo della città".